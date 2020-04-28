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В Якутии вахтовики вышли митинг из-за ситуации с коронавирусом


28.4.2020 14:30
В Якутии вахтовики вышли митинг из-за ситуации с коронавирусомФото: кадр видео с youtube.com

В социальных сетях распространяется видеоматериал, сделанный во время митинга, устроенного работниками Чаяндинского месторождения в Якутии.

Судя по записи, вахтовиков не устраивают условия в поселке, где ранее объявили карантин из-за распространения коронавируса.

На кадрах запечатлены несколько сотен работников Чаяндинского месторождения в Якутии, которые вышли на несанкционированный митинг. Работники подрядных организаций выражали недовольство в связи с неудовлетворительными условиями проживания - им сейчас приходится жить на карантине в поселке.

Кроме того, митингующие жаловались на то, что руководство не информирует их должным образом о ситуации с коронавирусом. Вахтовики грозились написать президенту РФ и выражали обеспокоенность из-за возможности соблюдать дистанцию. По мнению мужчин, это может способствовать еще большему росту числа зараженных.

В социальных сетях также появилось открытое обращение, записанное строителями "Газартстроя" (ООО "ГАС", которое является дочерней компанией "Стройтранснефтегаз"). Работая на месторождении, они до сих пор не знают, есть ли среди них заразившиеся коронавирусом, сообщают строители.

Как заявил в ходе утреннего брифинга глава Якутии Айсен Николаев, на Чаяндинском месторождении на коронавирус протестировали уже около 10,5 тыс. человек. Результаты анализов пока ожидаются. Однако уже сейчас очевидно, что зараженных много, со ссылкой на данные, поступающие от структур "Газпрома", добавил Николаев.

В пресс-службе правительства Якутии заявили, что власти полностью контролируют обстановку на Чаяндинском месторождении, передает агентство "Интерфакс". Там уже разворачивают мобильные лечебные учреждения, а также вывозят персонал в ЯНАО. Некоторые вахтовики находятся в больницах Ленска и Якутска, где им оказывается медицинская помощь.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 114

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