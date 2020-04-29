ИнтерНовости - новости в стране и мире
Пентагон официально опубликовал видеокадры с НЛО
Пентагон официально опубликовал видеокадры с НЛО
Ученые изменили дату возможного окончания вспышки коронавируса в России
Ученые изменили дату возможного окончания вспышки коронавируса в России
Французские мэры отказываются открывать школы в мае
Французские мэры отказываются открывать школы в мае
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Нижегородской области найдено тело главы УГИБДДВ Нижегородской области найдено тело главы УГИБДД
Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона КураеваПатриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Кураева
В «Газпроме» пока не планируют вывозить вахтовиков с Чаяндинского месторожденияВ «Газпроме» пока не планируют вывозить вахтовиков с Чаяндинского месторождения
В США замедлились темпы прироста случаев COVID-19В США замедлились темпы прироста случаев COVID-19
Сибирские ученые выдвинули новую версию Тунгусского феноменаСибирские ученые выдвинули новую версию Тунгусского феномена

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ru
ТЕХНОЛОГИИ LG ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИТЕХНОЛОГИИ LG ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ
Цветы жизни. 45. Очная ставкаЦветы жизни. 45. Очная ставка
Цветы жизни. 44. ИностранкаЦветы жизни. 44. Иностранка
Цветы жизни. 43. Ищи ветра в полеЦветы жизни. 43. Ищи ветра в поле

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В США замедлились темпы прироста случаев COVID-19


29.4.2020 07:53
В США замедлились темпы прироста случаев COVID-19Фото: vk.com

За минувшие сутки на территории Соединенных Штатов было зафиксировано около 22 тыс. новых случаев заражения SARS-CoV-2.

Как свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, в сравнении с показателями предыдущего дня уровень понизился более чем на 5,2 тыс. случаев.

Согласно официальной статистике американских властей, количество смертельных исходов среди пациентов с подтвержденным коронавирусом за последний день в стране составило 1378.

Университет, обобщающий данные со всего мира о распространении коронавирусной инфекцией, передает о том, что в США за период с начала эпидемии было зафиксировано уже около миллиона положительных тестов.

Скончались свыше 56 тыс. пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19, более 137 тыс. признаны выздоровевшими.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
      

Популярное

В 2020 году лето может стать одним из самых жарких в историиВ 2020 году лето может стать одним из самых жарких в истории
Трамп: США будут уничтожать иранские катераТрамп: США будут уничтожать иранские катера
В Петербурге умер заразившийся COVID-19 завотделением Александровской больницыВ Петербурге умер заразившийся COVID-19 завотделением Александровской больницы
Роухани: Иран не стремится к конфликту в регионеРоухани: Иран не стремится к конфликту в регионе
В Пхеньяне опровергли слухи о смерти Ким Чен ЫнаВ Пхеньяне опровергли слухи о смерти Ким Чен Ына

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 977


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru