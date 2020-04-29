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В США замедлились темпы прироста случаев COVID-19
29.4.2020 07:53
Фото: vk.com
За минувшие сутки на территории Соединенных Штатов было зафиксировано около 22 тыс. новых случаев заражения SARS-CoV-2.
Как свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, в сравнении с показателями предыдущего дня уровень понизился более чем на 5,2 тыс. случаев.
Согласно официальной статистике американских властей, количество смертельных исходов среди пациентов с подтвержденным коронавирусом за последний день в стране составило 1378.
Университет, обобщающий данные со всего мира о распространении коронавирусной инфекцией, передает о том, что в США за период с начала эпидемии было зафиксировано уже около миллиона положительных тестов.
Скончались свыше 56 тыс. пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19, более 137 тыс. признаны выздоровевшими.
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