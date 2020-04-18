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Посольство РФ в Праге прокомментировало сообщения о смене адреса
11:02
Фото: vk.com
Российские дипломаты прокомментировали информацию, которая ранее широко распространилась в местных СМИ со ссылкой на МИД Чехии.
Речь шла о том, что посольство РФ собирается использовать в качестве "нового" официального адреса адрес консульского отдела дипмиссии, которое находится на улице Коруновачни.
Как указано в сообщении дипмиссии в фейсбуке, ранее администрация Праги ранее официально уведомила представителей МИД РФ о том, что адрес здания - площадь Под каштанами, 1 - прекращает свое существование по причине переименования площади в честь Бориса Немцова.
Вместе с тем, представительское здание сохранило за собой адрес по улице Коруновачни, 36. Поэтому в посольстве решили и использовать в дальнейшем его как официальный, учитывая низкую вероятность последующего переименования.
Дипломаты отметили, что должным образом проинформировали о своем решении чешскую сторону. Теперь же представители МИД с удивлением обнаружили, как МИД Чехии "столь поспешно предало огласке содержание данной ноты", которая носила лишь технический характер. В результате создалось ощущение, что этому сюжету умышленно "пытаются придать политическое звучание", — отметили в российской дипмиссии.
Ранее МИД Чехии направил российской стороне ноту в связи с демонстрациями, которые состоялись у зданий дипмиссий в Москве и Петербурге.
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