|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Норвежского миллионера подозревают в убийстве жены
28.4.2020 21:40
Фото: abcmedia.no
Норвежский миллионер Том Хаген взят под стражу по подозрению в причастности к гибели супруги, пишут зарубежные СМИ.
69-летняя жена одного из богатейших людей Скандинации исчезла при невыясненных обстоятельствах осенью 2018 года.
Ранее основной версией считалось похищение Анне-Элисабет Фалкевик Хаген. Предполагалось, что злоумышленники удерживают супругу миллионера Тома Хагена ради выкупа, угрожая убить женщину. В начале 2019 года в прессе появились сообщения о том, что преступники у инвестора потребовали €9 млн в криптовалюте.
В этом расследовании были задействованы норвежские управления по борьбе с оргпреступностью Kripos и по расследованию экономических и экологических преступлений, а также Интерпол и Европол. Дополнительно привлекались эксперты по криптовалюте.
Минувшим летом появилась версия об инсценировке похищения с целью скрыть убийство Анне-Элисабет Фалкевик Хаген. В результате было принято решение о возобновлении расследования. Норвежские правоохранители сообщают, что Хагену вменяют убийство либо содействие убийству. Судьба женщины по сей день остается неизвестной.
Капиталы Хагена, занимающего 172-ю строчку в списке самых состоятельных норвежцев, оцениваются примерно в 1,7 млрд крон (около 200 млн долларов). Основными направления его бизнеса - энергетическая сфера и инвестирование в недвижимость.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|