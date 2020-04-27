ИнтерНовости - новости в стране и мире
МВД Украины сообщает о ликвидации очагов возгорания в Чернобыльской зоне
МВД Украины сообщает о ликвидации очагов возгорания в Чернобыльской зоне
СМИ: Великобритания может ослабить карантин
СМИ: Великобритания может ослабить карантин
Трамп поздравил супругу с 50-летием
Трамп поздравил супругу с 50-летием
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Песков: Путин сегодня выступит с большим обращениемПесков: Путин сегодня выступит с большим обращением
Россия обошла Иран по количеству зараженных коронавирусомРоссия обошла Иран по количеству зараженных коронавирусом
Пентагон официально опубликовал видеокадры с НЛОПентагон официально опубликовал видеокадры с НЛО
Ученые высчитали, когда закончится пандемияУченые высчитали, когда закончится пандемия
В Башкирии ученикам выпускных классов раздадут планшетыВ Башкирии ученикам выпускных классов раздадут планшеты

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ru
ТЕХНОЛОГИИ LG ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИТЕХНОЛОГИИ LG ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ
Цветы жизни. 45. Очная ставкаЦветы жизни. 45. Очная ставка
Цветы жизни. 44. ИностранкаЦветы жизни. 44. Иностранка
Цветы жизни. 43. Ищи ветра в полеЦветы жизни. 43. Ищи ветра в поле

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Песков: Путин сегодня выступит с большим обращением


16:04
Песков: Путин сегодня выступит с большим обращениемФото: fotocdn.net

Глава российского государства Владимир Путин выступит с обращением, касающимся ситуации с коронавирусом.

Как рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, президент будет говорить на эту тему в ходе сегодняшнего совещания с регионами.

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, российский лидер вновь выступит с обращением, касающимся ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Предполагается, что это произойдет в ходе совещания, которое Владимир Путин будет проводить с представителями региональных властей.

Встреча состоится в период с 15:00-16:00 по московскому времени, она пройдет в режиме видеоконференции, уточнил Песков.

Ранее глава российского государства Владимир Путин, обратившись к гражданам, объявил о том, что нерабочие дни продлеваются до конца апреля.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 147

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
      

Популярное

Жителям Мадагаскара военные раздают полынный чай от COVID-19Жителям Мадагаскара военные раздают полынный чай от COVID-19
В России крупные банки готовятся перевести сотрудников на работу с проживаниемВ России крупные банки готовятся перевести сотрудников на работу с проживанием
В Пхеньяне опровергли слухи о смерти Ким Чен ЫнаВ Пхеньяне опровергли слухи о смерти Ким Чен Ына
Количество жертв пандемии удвоилось за 16 дней до 200 000Количество жертв пандемии удвоилось за 16 дней до 200 000
Музейное сообщество Украины в недоумении от решения властей об открытии учрежденийМузейное сообщество Украины в недоумении от решения властей об открытии учреждений

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 977


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru