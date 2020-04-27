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Песков: Путин сегодня выступит с большим обращением
16:04
Фото: fotocdn.net
Глава российского государства Владимир Путин выступит с обращением, касающимся ситуации с коронавирусом.
Как рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, президент будет говорить на эту тему в ходе сегодняшнего совещания с регионами.
По словам пресс-секретаря Владимира Путина, российский лидер вновь выступит с обращением, касающимся ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Предполагается, что это произойдет в ходе совещания, которое Владимир Путин будет проводить с представителями региональных властей.
Встреча состоится в период с 15:00-16:00 по московскому времени, она пройдет в режиме видеоконференции, уточнил Песков.
Ранее глава российского государства Владимир Путин, обратившись к гражданам, объявил о том, что нерабочие дни продлеваются до конца апреля.
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