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Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля
17:10
Фото: smi2.net
Глава российского государства Владимир Путин обратился к гражданам, рассказав о том, как идет борьба с распространением коронавируса.
Президент объявил о том, что нерабочие дни продлеваются до конца апреля.
Сообщив о том, что нерабочий период будет продолжаться в течение ближайшего месяца, Владимир Путин указал, что за работниками будет сохранена их заработная плата.
По словам президента РФ, в мире и в нашей стране в частности пик эпидемии еще не наступил. Поэтому им было принято соответствующее решение о продлении нерабочего периода до 30 апреля включительно.
Согласно последним официальным данным, за минувшие сутки на территории России был выявлен еще 771 заразившийся коронавирусом. В общей сложности инфицированы более 3,5 тысяч человек.
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