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Россия обошла Иран по количеству зараженных коронавирусом
13:49
Фото: vk.com
На сегодняшний день в нашей стране выявлено 93 558 человек, заразившихся новой коронавирусной инфекцией.
Как сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания, за минувшие сутки прирост зафиксированных случаев составил 6 441.
Наибольшее число зарегистрировано в Москве и Подмосковье - соответственно 3075 и 523, а также Петербурге, где положительными оказались около двух сотен тестов.
По количеству заразившихся Россия обогнала Иран, где, согласно данным ВОЗ, коронавирусом заразились 91 472 человека.
Ранее исследователи из Сингапура смогли выяснить, когда в мире и различных странах, в том числе, России, закончится эпидемия коронавирусной инфекции. Судя по этим расчетам, которые производились при помощи искусственного интеллекта, полностью ситуация в нашей стране нормализуется лишь к 18 августа.
В мире же пандемия может продлиться до начала декабря, прогнозируют специалисты.
Согласно последним данным, на сегодняшний день заражены коронавирусом более трех миллионов человек, за последние сутки заболевание выявили у 70 тыс.
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