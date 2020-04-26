Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В 2020 году лето может стать одним из самых жарких в истории

21:22

Фото: cloudfront.net



Предстоящее лето, согласно прогнозам специалистов, может быть оказаться рекордно жарким.



Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление главы Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина.



Министр сообщил о прогнозах на предстоящее лето на совещании с Президентом России Владимиром Путиным, которое было посвящено ситуации с пожарами и паводками в регионах, передает ТАСС.



Согласно выводам специалистов, в этом году лето может оказаться аномально жарким. Как пояснил Дмитрий Кобылкин, об этом свидетельствуют как прогнозы Росгидромета, так и данные зарубежных гидрометеорологических станций. Глава Минприроды добавил, что если лето и не станет самым теплым в истории, "то в пятерку войдет".



Кобылкин также отметил, что текущей весной значительное число лесных пожаров в нашей стране произошло по причине несоблюдения ограничений, введенных из-за коронавируса. Негативное влияние оказало и потепление климата, добавил министр.



Автор: Злата Богатова

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