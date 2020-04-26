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СМИ: Великобритания может ослабить карантин
13:33
Фото: u-f.ru
Британский премьер-министр Борис Джонсон, вернувшийся к работе после перенесенного коронавируса, может объявить об ослаблении карантинных ограничений. Как пишет Daily Telegraph со ссылкой на источники среди соратников политика, это может произойти в самое ближайшее время.
Срок действия ограничительных мер, ранее введенных в целях борьбы с распространением коронавируса, истечет 7 мая. Предполагается, что правительство к этой дате обязательно объявит либо о продлении карантина, либо смягчит его условия.
Сегодня утром Борис Джонсон проводит заседание штаба по борьбе с коронавирусной инфекции. Как утверждают источники из окружения премьера, он не раз выражал намерение частично снять ограничения с учетом рекомендаций медиков.
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