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МВД Украины сообщает о ликвидации очагов возгорания в Чернобыльской зоне
07:41
Фото: chernobyladventure.com
На сегодняшний день все очаги возгорания в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС ликвидированы полностью, сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.
По словам министра, сейчас спасатели продолжают работу по тушению тлеющих на этой территории торфяников.
Министр внутренних дел рассказал о том, как складывается ситуация в зоне отчуждения, в своем твиттере. По словам Арсена Авакова, он совместно с главой государства Владимиром Зеленским проинспектировал действия экстренных служб в Чернобыльской зоне.
На текущий момент волну пожаров удалось успешно сбить в полном объеме, сообщил Аваков. В зоне больше нет очагов возгорания, остались лишь тлеющие торфяники. Пожарные продолжают работу в этом направлении отметил министр.
Правоохранительные органы продолжают расследование по факту поджогов, которые произошли еще в начале апреля. В частности, к пожару, возникшему на территории Котовского лесничества, подозревается житель населенного пункта Раговка.
Ранее уже судимый 27-летний мужчина признался, что ради забавы поджигал сухую траву сразу в нескольких местах.
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