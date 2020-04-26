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В Кремле анонсировали новое обращение Путина
26.4.2020 22:10
Фото: smi2.net
Глава РФ в скором времени вновь может обратиться к россиянам, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, президент Владимир Путин оценит перспективы развития обстановки в стране с учетом эпидемиологического фактора.
Ожидается, что российский лидер Владимир Путин уже на следующей неделе выступит с новым обращением к народу. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия-1".
По словам Пескова, новые заявления Путина, касающиеся ситуации по коронавирусу в России, скорее всего будут сделаны уже на этой неделе. Представитель Кремля отметил, что "выход из этой ситуации будет поэтапный".
Ранее из-за необходимости бороться с распространением коронавируса на территории РФ был объявлен период нерабочих дней на срок до 30 апреля.
Согласно последним официальным данным, по состоянию на 26 апреля в России заболевание было подтверждено уже у 80 949 человек. За минувшие сутки коронавирус выявили у 6 361 заразившихся.
По всему миру количество заболевших уже достигло 2 896 746 человек. За истекший день прирост составил 85 553 случая заражения.
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