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В России крупные банки готовятся перевести сотрудников на работу с проживанием


14:09
В России крупные банки готовятся перевести сотрудников на работу с проживаниемФото: inruza.ru

В России ряд крупных банков ведет подготовку к переводу сотрудников на работу с проживанием в офисе, передает РБК.

Работники, согласившиеся на такие условия труда, смогут рассчитывать на повышенную зарплату либо бонусы.

Как стало известно, в Совкомбанке в подобном режиме уже начали работать около десяти сотрудников. В кредитно-финансовой организации пояснили, что это было нужно для обеспечения бесперебойной и надежной деятельности банка. По словам первого зампредседателя и совладельца Совкомбанка Сергея Хотимского, полностью изолировать в банках было решено наиболее важных специалистов. В частности, это те, от кого зависят ежедневные расчеты. В таком режиме им предстоит трудиться вплоть до окончания пандемии коронавируса.

В банке "Зенит" уже подготовили план, согласно которому отдельные команды могут перейти на режим работы 24/,7. Закуплены вещи и запас продовольствия, необходимые для проживания сотрудников, решен вопрос с медобеспечением. С работниками проводились соответствующие консультации и инструктаж, но план пока не реализован, пояснил первый зампред правления банка "Зенит" Константин Рыбаков. По его словам, люди, согласившиеся изолироваться в офисе, проходили исследование на коронавирусную инфекцию.

Стоит отметить, что многие банки, в частности, ВТБ, Райффайзенбанк, Тинькофф Банк и другие, из-за эпидобстановки ранее перевели большую часть своих сотрудников на дистанционный режим работы. Определенное количество сотрудников как и прежде ходят в офис, жить им пока там не предлагают.

Напомним, в начале апреля пресс-служба Сбербанка объявила о том, что до 100% отделений начинают работу в своем обычном режиме.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 309

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