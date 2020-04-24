Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В России крупные банки готовятся перевести сотрудников на работу с проживанием

14:09

Фото: inruza.ru



В России ряд крупных банков ведет подготовку к переводу сотрудников на работу с проживанием в офисе, передает РБК.



Работники, согласившиеся на такие условия труда, смогут рассчитывать на повышенную зарплату либо бонусы.



Как стало известно, в Совкомбанке в подобном режиме уже начали работать около десяти сотрудников. В кредитно-финансовой организации пояснили, что это было нужно для обеспечения бесперебойной и надежной деятельности банка. По словам первого зампредседателя и совладельца Совкомбанка Сергея Хотимского, полностью изолировать в банках было решено наиболее важных специалистов. В частности, это те, от кого зависят ежедневные расчеты. В таком режиме им предстоит трудиться вплоть до окончания пандемии коронавируса.



В банке "Зенит" уже подготовили план, согласно которому отдельные команды могут перейти на режим работы 24/,7. Закуплены вещи и запас продовольствия, необходимые для проживания сотрудников, решен вопрос с медобеспечением. С работниками проводились соответствующие консультации и инструктаж, но план пока не реализован, пояснил первый зампред правления банка "Зенит" Константин Рыбаков. По его словам, люди, согласившиеся изолироваться в офисе, проходили исследование на коронавирусную инфекцию.



Стоит отметить, что многие банки, в частности, ВТБ, Райффайзенбанк, Тинькофф Банк и другие, из-за эпидобстановки ранее перевели большую часть своих сотрудников на дистанционный режим работы. Определенное количество сотрудников как и прежде ходят в офис, жить им пока там не предлагают.



Напомним, в начале апреля пресс-служба Сбербанка объявила о том, что до 100% отделений начинают работу в своем обычном режиме.



Автор: Злата Богатова

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