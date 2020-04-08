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Отделения Сбербанка переходят на обычный режим работы


8.4.2020 20:38
Отделения Сбербанка переходят на обычный режим работыФото: kubnews.ru

С четверга, 9 апреля, отделения Сбербанка начинают работу в своем обычном режиме, информирует пресс-служба организации.

Предполагается, что к стандартному обслуживанию уже завтра вернутся до 100% отделений.

В сообщении указано, что с 9 апреля отделения Сбербанка начинают работать в обычном режиме. Вместе с тем, клиентам рекомендуется выбирать дистанционные сервисы. Учитывая ситуацию с распространением нового коронавируса пресс-служба Сбербанка посоветовала россиянам в ближайшее время пользоваться услугами отделений лишь в случае крайней необходимости.

Кроме того, до нормализации эпидемиологической обстановки российским гражданам было рекомендовано по возможности не пользоваться наличными деньгами.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 116

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