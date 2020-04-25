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Тодоренко потеряла титул «Женщина года» после рассуждений о бытовом насилии
25.4.2020 20:17
Фото: hochu.ua
Регина Тодоренко
Журнал Glamour принял решение о том, что телеведущую Регину Тодоренко необходимо лишить ранее присужденного ей титула "Женщина года" в связи с высказываниями на тему домашнего насилия.
Как пояснила в своем Instagram редакция издания: "Любое насилие, в том числе буллинг, недопустимо".
Представители журнала при этом подчеркнули, что стараются очень внимательно относиться к мнению своих читателей.
Ранее в СМИ начали широко цитировать интервью Регины Тодоренко для PeopleTalk. Высказавшись о тех, кто пострадал от бытового насилия, ведущая заявила о том, что жертвы могут быть виноваты сами. Им необходимо задуматься о том, что могло стать причиной агрессивного поведения их мужей.
После того, как слова Тодоренко вызвали резонанс, она решила извиниться за "некорректные формулировки". При этом она подчеркнула, что настроена против домашнего насилия, как и любого насилия в принципе.
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