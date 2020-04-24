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Путин и Трамп приняли заявление к годовщине встречи на Эльбе


19:31
Путин и Трамп приняли заявление к годовщине встречи на ЭльбеФото: livejournal.com

Главы РФ и США приняли совместное заявление, касающееся 75-летней годовщины встречи на Эльбе, информирует сегодня пресс-служба Кремля.

Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп отметили, что "Дух Эльбы" можно считать свидетельством того, как "наши страны могут отложить в сторону противоречия".

Как указано в официальном сообщении, президенты России и Соединенных Штатов приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе войск двух государств. В документе подчеркивается, что это историческое событие стало "предвестником решающего поражения нацистского режима". Встреча советских и американских военных явилась кульминационным моментом "колоссальных усилий" объединения многих стран и народов в рамках Декларации Объединенных Наций от 1942 года.

В заявлении российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа также говорится о том, что совместные действия в период Второй мировой войны потребовали огромных жертв - погибли миллионы солдат, матросов и представителей мирного населения.

Путин и Трамп в совместном заявлении также указали на вклад миллионов мужчин и женщин, которые сумели в тот период произвести значительное количество военной продукции. Предприятия и работники тыла в то время смогли сыграть важнейшую роль в обеспечении союзников средствами, необходимыми для победы.

Накануне, 24 апреля, президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому меняется официальная дата окончания Второй мировой войны - день воинской славы в нашей стране переносится с 2 на 3 сентября. Как отмечали ранее авторы данной инициативы, целью изменений является сохранение исторической справедливости в отношении победителей войны. По мнению экспертов, новый закон будет способствовать созданию более объективную картину действий Советского Союза на азиатском фронте.

Автор: Злата Богатова

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