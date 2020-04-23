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Путин подписал закон об изменении даты окончания Второй мировой войны
13:15
Фото: livejournal.com
Глава российского государства Владимир Путин сегодня подписал закон, согласно которому меняется официальная дата окончания Второй мировой войны.
С документом можно ознакомиться на интернет-портале правовой информации.
В соответствии с законом, который сегодня был подписан президентом РФ Владимиром Путиным, день воинской славы в нашей стране переносится с 2 на 3 сентября. Ранее законопроект приняла Госдума и одобрил Совет Федерации.
Как отмечали авторы данной инициативы, целью изменений является сохранение исторической справедливости в отношении победителей войны. По мнению экспертов, новый закон будет способствовать созданию более объективную картину действий Советского Союза на азиатском фронте.
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