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В США умер актер Дмитрий Дьяченко
25.4.2020 14:52
Фото: vk.com
В Соединенных Штатах умер американский киноартист Дмитрий Дьяченко, ставший известным после выхода на экраны в 2012 году фильма "Запретная зона".
Актер, родившийся на Украине, скончался в возрасте пятидесяти двух лет.
По информации портала TMZ со ссылкой на родственников Дмитрия Дьяченко, артист несколько дней назад был найден мертвым в собственном доме. Это случилось в городе Дейтона-Бич, который расположен на территории штата Флорида.
Сведений о том, что могло стать причиной смерти артиста, пока не поступало. Сообщается лишь, что она не связана с заражением новым коронавирусом COVID-19.
Ранее в США ушла из жизни известная американская киноактриса Ширли Найт, два раза номинировавшаяся на премию "Оскар". Звезде было восемьдесят три года. В прошлом Ширли Найт была удостоена премии Tony и три раза становилась лауреаткой Emmy.
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