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Над Балтийским морем российские Су-27 сопроводили бельгийский F-16
14:04
Фото: livejournal.com
После того, как иностранное воздушное судно сменило свой курс и начало удаляться от государственной границы РФ, российские истребители продолжили осуществление учебно-боевых задач в плановом режиме. О случившемся в минувшую пятницу, 24 апреля, рассказали в пресс-службе Балтийского флота.
Как стало известно, российские истребители Су-27 были подняты в небо, чтобы идентифицировать воздушное судно, замеченное вблизи границ нашей страны. Затем два самолета сопроводили F-16 ВВС Бельгии.
Отмечается, что объект, направлявшийся к территории РФ, обнаружили средства контроля воздушного пространства. Это произошло в ходе плановых полетов, которые выполняли экипажи морской авиации Балтийского флота над нейтральными водами Балтики, пояснили представители военного ведомства.
В целях идентификации самолета два Су-27 пошли на сближение и установили принадлежность воздушного судна F-16 к бельгийским ВВС. Выяснив также его бортовой номер, истребители взяли самолет на сопровождение.
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