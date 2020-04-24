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Disney представит первый фильм с чернокожим принцем
24.4.2020 23:41
Фото: vk.com
Компания Disney готовится к премьере своего первого фильма с чернокожим принцем, сообщает CBS.
В новой картине "Тайное общество второрожденных членов королевской семьи" роль принца Тумы сыграл актер Нил Фитч.
По данным телекомпании CBS, корпорация Disney готовится к премьере своего первого фильма с чернокожим принцем. Главного героя в нем сыграл 18-летний актер Нил Фитч, знакомый зрителям по картине "Это мы". Артист перевоплотился в принца Туму в ленте "Тайное общество второрожденных членов королевской семьи".
Сюжет новой фантастической ленты от Disney посвящен истории принцессы Сэм, которая является второй в очереди на трон в королевстве Иллирия. Обнаруживая у себя сверхчеловеческие способности, она попадает в число членов тайного общества, куда входят представители королевского семейства.
В среду в Соединенных Штатах ушла из жизни известная американская киноактриса Ширли Найт, два раза выдвигавшаяся на премию "Оскар" за роли, сыгранные в картинах "Тьма наверху лестницы" и "Сладкоголосая птица юности". Звезде было восемьдесят три года. В прошлом Ширли Найт была удостоена премии Tony и три раза становилась лауреаткой Emmy.
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