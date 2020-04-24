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Жителям Мадагаскара военные раздают полынный чай от COVID-19
24.4.2020 12:20
Фото: von.gov.ng
Андри Радзуэлина
Власти Мадагаскара отдали военным поручение бесплатно раздавать местному населению специальный травяной чай, в состав которого входит полынь.
Целебным свойствам этого напитка ранее дал высокую оценку глава государства Андри Радзуэлина, передают зарубежные СМИ.
Как стало известно, президент Мадагаскара Андри Радзуэлина похвалил травяной чай, получивший название Covid Organics. В состав напитка, в частности, входит полынь, которая считается эффективной при лечении малярии, и другие местные травы.
Глава государства посетил Мадагаскарский институт прикладных исследований, ученые которого специально для борьбы с распространением нового типа коронавируса разработали рецептуру этого чая. Президент, которого сопровождали министры, дипломаты и журналисты, заявил о том, что благодаря напитку выздоровели уже два пациента, заразившиеся COVID-19.
По словам Андри Радзуэлины, максимальный терапевтический эффект чай начинает оказывать спустя семь дней после начала приема. Президент Мадагаскара подчеркнул, что надеется с помощью этого напитка "изменить историю всего мира". Глава государства выразил намерение выпить чай, чтобы убедить свой народ в его пользе.
Судя по данным, которые приводятся на портале Worldometers, отслеживающем статистику о распространении COVID-19, на территории Мадагаскара было выявлено около 120 случаев заражения коронавирусом. Информации о гибели пациентов нет.
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