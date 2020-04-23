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В России за сутки выявили 5849 случаев заражения коронавирусом


11:35
В России за сутки выявили 5849 случаев заражения коронавирусомФото: vk.com

За минувшие сутки в России было зарегистрировано 5849 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, информирует оперативный штаб по борьбе с распространением этого заболевания.

В общей сложности число инфицированных в РФ на сегодняшний день составляет уже 68 622 человека.

По состоянию на 24 апреля в России было лабораторно подтверждено свыше 68,6 тыс. случаев заражения коронавирусом. Как сообщает оперативный штаб, за минувшие сутки 5849 инфицированных были зарегистрированы в 82 регионах РФ. Среди них более 2,6 тыс. или свыше 46% - установлены как контактные, не имеющие при этом каких-либо клинических проявлений.

За день до этого в России зафиксировали 4774 новых случая заражения коронавирусом, в том числе, 1959 - в Москве. В столичном штабе указали на снижение показателей: сутками ранее сообщалось о 2548 инфицированных.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 170

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