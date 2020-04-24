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ВОЗ предупреждает об опасности вспышек кори и полиомиелита


24.4.2020 08:11
ВОЗ предупреждает об опасности вспышек кори и полиомиелитаФото: alluremedia.com.au

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает об опасности вспышек кори и полиомиелита, которые могут произойти по причине сбоев в вакцинации из-за пандемии коронавируса. ВОЗ обратилась к мировой общественности с призывом обеспечить защиту служб иммунизации и поддержать их деятельность.

В заявлении ВОЗ, которое приурочено к начинающейся 24 апреля ежегодной Всемирной недели иммунизации, указано, что в скором времени люди могут столкнуться со вспышками инфекционных заболеваний, в частности, кори и полиомиелита. Учитывая, что вследствие пандемии коронавируса произошли сбои в режиме вакцинации, службы иммунизации сейчас остро нуждаются в поддержке и защите.

Из-за перебоев, возникших в деятельности служб вакцинации во время ЧС, возрос риск заболеваний, "которые можно предотвратить при помощи безопасных и эффективных вакцин". В этом связи ВОЗ напомнила о гибели 6 тыс. жителей Демократической Республики Конго, которые стали жертвами масштабной вспышки кори, случившейся в прошлом году.

По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, сейчас, когда продолжается пандемия, важно не проиграть "битву по защите всех и повсеместно против заболеваний", к которым ранее уже были созданы эффективные вакцины.

На прошлой неделе генсек ООН прокомментировал отказ главы США Дональда Трампа финансово поддерживать ВОЗ. Сейчас не время для того, чтобы урезать ресурсы, которые требуются этой организации, отметил Антониу Гутерриш. Решение американского руководства было связано с началом расследования: в Вашингтоне намерены выяснить, почему ВОЗ вовремя не предупредила о том, что в Китае начинается вспышка опасного коронавируса.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

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