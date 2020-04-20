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Песков прокомментировал протесты в центре Владикавказа
14:01
Фото: livejournal.com
Акция жителей Владикавказа, протестовавших против ограничительных мер, были незаконной, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Как заявил официальный представитель Кремля, случившееся могло ухудшить ситуацию с распространением коронавируса.
Прокомментировав вчерашний митинг в центре Владикавказа, Дмитрий Песков напомнил, что участники акции выдвинули инициативную группу, которой предстоит вести переговоры со властями. Такого рода разногласия можно спокойно разрешать путем диалога, добавил пресс-секретарь российского президента.
"Акция была незаконной", - отметил официальный представитель Кремля. Кроме того, подобные массовые мероприятия могут оказать негативное влияние с эпидемиологической точки зрения. По словам Пескова, люди в центре Владикавказа "собрались вместе, явно не соблюдая никаких социальных дистанций". Очевидно, что случившееся может повлечь за собой последствия через некоторое время.
Высказавшись по поводу митинга, Песков также призвал прислушиваться к тем, кто высказывают замечания или сообщает о проблемах.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что российские власти могут продлить режим самоизоляции.
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