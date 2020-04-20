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Песков прокомментировал протесты в центре Владикавказа


14:01
Песков прокомментировал протесты в центре ВладикавказаФото: livejournal.com

Акция жителей Владикавказа, протестовавших против ограничительных мер, были незаконной, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как заявил официальный представитель Кремля, случившееся могло ухудшить ситуацию с распространением коронавируса.

Прокомментировав вчерашний митинг в центре Владикавказа, Дмитрий Песков напомнил, что участники акции выдвинули инициативную группу, которой предстоит вести переговоры со властями. Такого рода разногласия можно спокойно разрешать путем диалога, добавил пресс-секретарь российского президента.

"Акция была незаконной", - отметил официальный представитель Кремля. Кроме того, подобные массовые мероприятия могут оказать негативное влияние с эпидемиологической точки зрения. По словам Пескова, люди в центре Владикавказа "собрались вместе, явно не соблюдая никаких социальных дистанций". Очевидно, что случившееся может повлечь за собой последствия через некоторое время.

Высказавшись по поводу митинга, Песков также призвал прислушиваться к тем, кто высказывают замечания или сообщает о проблемах.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что российские власти могут продлить режим самоизоляции.

Автор: Злата Богатова

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