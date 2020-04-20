|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
РБК: Режим самоизоляции в России могут продлить
01:34
Фото: pointville.ag
Российские власти могут продлить действие режима самоизоляции, сообщает РБК.
Со ссылкой на собственные источники издание рассказывает о том, что в Кремле сейчас рассматривают два варианта развития событий.
В первом случае режим самоизоляции может быть продлен вплоть до 11 мая. Предположительно, ограничительные меры распространятся на традиционные периоды выходных с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, тогда как промежуточные дни объявят нерабочими.
Второй вариант предусматривает более длительное действие изоляции - режим могут сохранить до середины мая. Кроме того, если ситуация с распространением коронавирусом примет неблагоприятный характер, ограничения продлятся до начала лета.
Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил о том, что в РФ еще не пройден пик пандемии. Поэтому сейчас крайне важно постараться ускорить прохождение через плато.
Согласно официальным данным, на сегодняшний день в России коронавирус был подтвержден у 47 121 человек, 405 из них умерли. Признаны вылечившимися 3 446 человек.
Ранее жители ряда российских городов выразили протест против ограничительных мер, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|