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РБК: Режим самоизоляции в России могут продлить


01:34
РБК: Режим самоизоляции в России могут продлитьФото: pointville.ag

Российские власти могут продлить действие режима самоизоляции, сообщает РБК.

Со ссылкой на собственные источники издание рассказывает о том, что в Кремле сейчас рассматривают два варианта развития событий.

В первом случае режим самоизоляции может быть продлен вплоть до 11 мая. Предположительно, ограничительные меры распространятся на традиционные периоды выходных с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, тогда как промежуточные дни объявят нерабочими.

Второй вариант предусматривает более длительное действие изоляции - режим могут сохранить до середины мая. Кроме того, если ситуация с распространением коронавирусом примет неблагоприятный характер, ограничения продлятся до начала лета.

Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил о том, что в РФ еще не пройден пик пандемии. Поэтому сейчас крайне важно постараться ускорить прохождение через плато.

Согласно официальным данным, на сегодняшний день в России коронавирус был подтвержден у 47 121 человек, 405 из них умерли. Признаны вылечившимися 3 446 человек.

Ранее жители ряда российских городов выразили протест против ограничительных мер, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 129

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