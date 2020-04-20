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Путин: Россия еще не прошла пик распространения коронавируса
20.4.2020 20:25
Фото: aif.ru
В России еще не пройден пик распространения коронавируса, нужно постараться сгладить его прохождение, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства говорил об этом во время сегодняшнего совещания с участием вирусологов.
Президент отметил, что в целом Россия справляется с решением задач первого этапа борьбы с коронавирусной инфекцией. Сейчас требуется сделать все, чтобы максимально сгладить пик распространения заболевания, "сократить срок прохождения через так называемое плато", когда регистрируется наибольшее количество новых случаев заражения, подчеркнул Владимир Путин.
Глава РФ назвал ситуацию с коронавирусом в России сложной, ведь заболевание сейчас продолжает распространяться по регионам. Путин при этом анонсировал рост ежедневного производства защитных масок до 7,5 млн штук.
Ранее российский лидер заявил о том, что ситуация с коронавирусом в России взята под контроль. По словам Путина, руководство страны действует на опережение в борьбе с болезнью и готово к любому развитию событий.
По последним официальным данным, на территории РФ в общей сложности выявлено 47 121 заразившихся, в том числе, 4 268 - за минувшие сутки. За день до этого в России было зафиксировано 6060 новых случаев инфицирования.
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