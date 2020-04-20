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Принц Гарри и Меган Маркл прекращают сотрудничество с британскими таблоидами


20.4.2020 22:08
Принц Гарри и Меган Маркл прекращают сотрудничество с британскими таблоидамиФото: sputnik.by

Сразу четыре издания больше не смогут получать новости и фотографии от герцога и герцогини Сассекских, передает Sky.

Как стало известно, принц Гарри и Меган Маркл приняли решение о прекращении сотрудничества с британскими таблоидами.

О своем решении британский принц Гарри и его супруга, бывшая актриса Меган Маркл, проинформировали в заявлении, выдержки из которого приводит телевизионный канал Sky News. Как стало известно, среди таблоидов, обреченных на "нулевое сотрудничество" с парой, упоминались Daily Mail, Daily Mirror, Express и The Sun.

Указанные издания больше не смогут получать последние новости и фото от герцога и герцогини Сассекских, а также пригласительные для журналистов на мероприятия, организуемые четой.

В своем заявлении пара выразила осуждение по поводу способов подачи новостей вышеперечисленными изданиями. По словам принца Гарри и его супруги, они уже не раз становились свидетелями того, "разносились в пух и прах" жизни их знакомых и других людей. В качестве причины этого они могут назвать лишь "непристойные слухи или доходы от рекламы".

Внук британской королевы Елизаветы II и его супруга при этом подчеркнули, что не хотят, чтобы их жизнь и поступки освещались лживым образом. По их словам, речь вовсе не идет о том, чтобы подвергать таблоиды цензуре.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл присоединились к движению волонтеров и раздавали нуждающимся продуктовые наборы в Лос-Анджелесе. На кадрах, которые оказались в распоряжении онлайн-издания TMZ, запечатлено первое появление герцога и герцогини Сассекских на улицах Калифорнии после переезда в Соединенные Штаты.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 241

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