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Профессор РАН объяснил низкую смертность среди россиян от COVID-19
10:02
Фото: livejournal.com
По мнению профессора РАН вирусолога Александра Лукашева, низкий уровень летальности от коронавирусной инфекции COVID-19 в России обусловлен хорошей подготовкой отечественных медицинских учреждений и тем, что сейчас выявляется большое количество пациентов с легкой формой заболевания.
Интервью с руководителем Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александром Лукашевым опубликовали "Известия".
Как отметил известный ученый, низкая смертность среди пациентов с коронавирусом в России обусловлена тем, что сейчас выявляется большое количество зараженных, которые переносят заболевание в легкой форме. Кроме того, важную роль сыграла хорошая подготовленность отечественных медицинских учреждений.
Уровень может возрасти "и в два, и в три раза", - пояснил Лукашев. Однако сейчас показатели на порядок ниже итальянских или испанских на той же стадии распространения COVID-19. В связи с этим профессор сказал, что можно говорить об "очевидном успехе".
За период с конца прошлого года, когда в Китае были зарегистрированы первые пациенты с новым коронавирусом, заболевание выявили у более чем 2,2 млн человек по всему миру. Скончались свыше 150 тыс. зараженных.
Согласно последним официальным сведениям, в нашей стране зафиксировано 36 793 случаев заражения, 313 пациентов с COVID-19 умерли. Признаны выздоровевшими 3 057 человек.
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