Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые рассказали о влиянии пандемии на психическое состояние общества

18.4.2020 21:29

Фото: vk.com



Продолжающаяся пандемия коронавирусной инфекции может оказать серьезное влияние на психическое состояние общества, утверждается в отчете Центра эпидемиологии и общественной медицины в Стокгольмском регионе (CES).



О выводах ученых рассказывают шведские СМИ.



Как передает новостная служба Sveriges Radio, специалисты подготовили отчет, выделив особые группы повышенного риска. В частности, речь идет о медицинских работниках и пациентах, особенно тем, кто вынужден побывать или работать в реанимационных палатах интенсивной терапии.



По мнению исследователей, врачи и другие сотрудники медицинских учреждений, изнуренные работой в последнее время и числом тяжелых больных, равно как и пациенты, оказавшиеся в реанимации, в будущем могут испытать сильную депрессию и посттравматический стресс.



Кроме того, из-за режима самоизоляции особенно уязвимыми оказались старшеклассники, которым приходится учиться дистанционно, и пожилые люди. Воздействие пандемии на национальную экономику также способно ударить по людям, которые теряют работу, указано в отчете CES.



Автор: Злата Богатова

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