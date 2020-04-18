|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Ученые рассказали о влиянии пандемии на психическое состояние общества
18.4.2020 21:29
Фото: vk.com
Продолжающаяся пандемия коронавирусной инфекции может оказать серьезное влияние на психическое состояние общества, утверждается в отчете Центра эпидемиологии и общественной медицины в Стокгольмском регионе (CES).
О выводах ученых рассказывают шведские СМИ.
Как передает новостная служба Sveriges Radio, специалисты подготовили отчет, выделив особые группы повышенного риска. В частности, речь идет о медицинских работниках и пациентах, особенно тем, кто вынужден побывать или работать в реанимационных палатах интенсивной терапии.
По мнению исследователей, врачи и другие сотрудники медицинских учреждений, изнуренные работой в последнее время и числом тяжелых больных, равно как и пациенты, оказавшиеся в реанимации, в будущем могут испытать сильную депрессию и посттравматический стресс.
Кроме того, из-за режима самоизоляции особенно уязвимыми оказались старшеклассники, которым приходится учиться дистанционно, и пожилые люди. Воздействие пандемии на национальную экономику также способно ударить по людям, которые теряют работу, указано в отчете CES.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|