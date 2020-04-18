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Ученые рассказали о влиянии пандемии на психическое состояние общества


18.4.2020 21:29
Ученые рассказали о влиянии пандемии на психическое состояние обществаФото: vk.com

Продолжающаяся пандемия коронавирусной инфекции может оказать серьезное влияние на психическое состояние общества, утверждается в отчете Центра эпидемиологии и общественной медицины в Стокгольмском регионе (CES).

О выводах ученых рассказывают шведские СМИ.

Как передает новостная служба Sveriges Radio, специалисты подготовили отчет, выделив особые группы повышенного риска. В частности, речь идет о медицинских работниках и пациентах, особенно тем, кто вынужден побывать или работать в реанимационных палатах интенсивной терапии.

По мнению исследователей, врачи и другие сотрудники медицинских учреждений, изнуренные работой в последнее время и числом тяжелых больных, равно как и пациенты, оказавшиеся в реанимации, в будущем могут испытать сильную депрессию и посттравматический стресс.

Кроме того, из-за режима самоизоляции особенно уязвимыми оказались старшеклассники, которым приходится учиться дистанционно, и пожилые люди. Воздействие пандемии на национальную экономику также способно ударить по людям, которые теряют работу, указано в отчете CES.

Автор: Злата Богатова

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