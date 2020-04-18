Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Трамп подверг критике действия губернатора Нью-Йорка в условиях пандемии

18.4.2020 15:15

Фото: businessinsider.com



Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с критикой в адрес губернатора штата Нью-Йорк, который наиболее пострадал от вспышки нового коронавируса COVID-19.



Глава государства призвал демократа Эндрю Куомо поменьше жаловаться и побольше делать.



По словам американского лидера, губернатору Куомо следовало бы больше времени тратить "на то, чтобы "делать", и меньше на то, чтобы "жаловаться". Об этом Дональд Трамп написал в своем твиттере.



Глава Соединенных Штатов пояснил, что руководство страны предоставило в распоряжение властей штата тысячи койко-мест и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а также другого медицинского оборудования. Кроме того, оказывалась финансовая поддержка, но благодарностей от Куомо так и не последовало.



По словам Трампа, "Куомо абсурдно желал "40 тыс. ИВЛ", тогда как его штат должен был располагать запасом оборудования.



Американский лидер при этом напомнил о реакции президента-демократа Барака Обамы и вице-президента Джо Байдена на свиной грипп H1N1. Когда США в 2009 году столкнулись с вспышкой этого заболевания, администрация страны проявила некомпетентность, из-за чего скончались 17 тыс. человек. Кроме того, в рамках программы Obamacare зря были потрачены $5 млрд.



На сегодняшний день Нью-Йорк остается эпицентром распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в стране. На территории штата было подтверждено около 226,2 случаев заболевания, умерли уже более 16,7 тыс. человек.



Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп также подверг критике деятельность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По мнению политика, из-за допущенных ею ошибок количество заболевших COVID-19 в мире увеличилось в двадцать раз. Трамп заявил, что принял решение о приостановлении финансирования ВОЗ вплоть до окончания расследования о "роли организации в плохом управлении", а также сокрытии сведений о распространении коронавируса.



Автор: Злата Богатова

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