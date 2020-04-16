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После демонстраций перед дипмиссиями Чехия направила России ноту


01:34
После демонстраций перед дипмиссиями Чехия направила России нотуФото: press-az.com

МИД Чехии направил в российской стороне ноту в связи с демонстрациями, которые состоялись у здания генерального консульства этой страны в Петербурге.

Как заявила официальный представитель иностранного министерства Зузана Штихова, правоохранительные органы не уведомили дипмиссию о своих действиях.

Чехия направила России ноту из-за митинга, прошедшего перед зданием генконсульства в Петербурге. По данным иностранного МИД, участники демонстрации развернули транспарант с нецензурной лексикой и поджигали дымовые шашки. Полицейские задержали одного из участников мероприятия, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Чехии Зузана Штихова.

По словам Штиховой, к сожалению, полиция Петербурга не проинформировала генконсула о том, как разрешился инцидент у дипмиссии. Поэтому в ведомстве было принято решение о направлении официальной ноты в МИД России, передает РИА Новости со ссылкой на заявление дипломата.

Ранее аналогичный инцидент был зафиксирован в Москве, после чего посла РФ в Праге Александра Змеевского пригласили в МИД Чехии для разъяснений.

На прошлой неделе Следственный комитет РФ принял решение о возбуждении уголовного дела по статье о публичном осквернении символов российской воинской славы. Незадолго до этого в Министерстве обороны Чехии отказались передавать монумент главе отечественного военного ведомства Сергею Шойгу, демонтированный по решению властей Праги.

Автор: Злата Богатова

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