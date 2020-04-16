Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter После демонстраций перед дипмиссиями Чехия направила России ноту

01:34

Фото: press-az.com



МИД Чехии направил в российской стороне ноту в связи с демонстрациями, которые состоялись у здания генерального консульства этой страны в Петербурге.



Как заявила официальный представитель иностранного министерства Зузана Штихова, правоохранительные органы не уведомили дипмиссию о своих действиях.



Чехия направила России ноту из-за митинга, прошедшего перед зданием генконсульства в Петербурге. По данным иностранного МИД, участники демонстрации развернули транспарант с нецензурной лексикой и поджигали дымовые шашки. Полицейские задержали одного из участников мероприятия, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Чехии Зузана Штихова.



По словам Штиховой, к сожалению, полиция Петербурга не проинформировала генконсула о том, как разрешился инцидент у дипмиссии. Поэтому в ведомстве было принято решение о направлении официальной ноты в МИД России, передает РИА Новости со ссылкой на заявление дипломата.



Ранее аналогичный инцидент был зафиксирован в Москве, после чего посла РФ в Праге Александра Змеевского пригласили в МИД Чехии для разъяснений.



На прошлой неделе Следственный комитет РФ принял решение о возбуждении уголовного дела по статье о публичном осквернении символов российской воинской славы. Незадолго до этого в Министерстве обороны Чехии отказались передавать монумент главе отечественного военного ведомства Сергею Шойгу, демонтированный по решению властей Праги.



Автор: Злата Богатова

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