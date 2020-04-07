Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter 16-летний иранец обыграл Магнуса Карлсена в финале онлайн-турнира

06:46

Фото: 7sobh.com



Юному иранскому шахматисту Алирезе Фирудже удалось одержать победу над действующим чемпионом мира, передают зарубежные СМИ.



Норвежец Магнус Карлсен уступил 16-летнему противнику в решающем матче онлайн-турнира Banter Blitz Cup. Игра завершилась со счетом 8,5:7,5.



Как указано в сообщении на официальном сайте турнира с призовым фондом 50 тыс. долларов, победитель получит 14 тыс., а Карлсен - 9 тыс.



В каждый матч этого турнира входили 16 трехминутных блиц-игр. Победителем признавался шахматист, который первым набирал 8,5 балла. При ничье проводились дополнительные две игры, затем, при необходимости, еще одна. В случае, если и далее победитель не определялся, устраивали серию минутных игр до момента, пока кто-то не выигрывал.



Фиксированного расписания турнира при этом не составлялось. Матчи проводились во время, которое устраивало обоих участников.



Напомним, 29-летний норвежец Магнус Карлсен завоевал титул чемпиона мира в 2013 году, обыграв индийца Вишванатана Ананда. Предварительно он лидировал в турнире претендентов. Ставший 16-м по счету чемпионом мира, Карлсен в 2014 году снова обыграл шахматиста из Индии, а спустя еще два года оказался сильнее россиянина Сергея Карякина, победившего в турнире претендентов.



В 2018 году норвежцу вновь удалось защитить титул, одержав победу над Фабиано Каруаной (США).



На сегодняшний день Карлсен остается лидером рейтинга ФИДЕ в классических шахматах, где Фируджа находится на 21-й строке.



Автор: Злата Богатова

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