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Лавров назвал число россиян, желающих вернуться из-за рубежа


15.4.2020 23:29
Лавров назвал число россиян, желающих вернуться из-за рубежаФото: vk.com

На сегодняшний день примерно 35 тыс. российских граждан, оказавших за рубежом, хотели бы вернуться в РФ и ожидают такой возможности, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По словам министра, приоритет сейчас у тех, кто выехал за границу после 1 января 2020 года.

В отношении российских граждан, которые отправились в другие страны до начала этого года, применяется индивидуальный подход, с учетом гуманитарного аспекта, пояснил Сергей Лавров. По словам главы российского МИД, в "листе ожидания" сейчас остаются порядка 35-36 тыс. сограждан (плюс-минус тысяча-полторы), которые бы хотели возвратиться в РФ. На эту тему министр говорил в интервью газете "Коммерсантъ".

Среди россиян, застрявших за рубежом, не только люди, которым ранее захотелось "пожить несколько лет на чужбине". Лавров пояснил, что в числе граждан РФ, которые ожидают возможности вернуться домой, есть те, кто отправлялся в другие страны на лечение, включая операции, требующие длительной подготовки и последующей реабилитации. В таких случаях дипломатам приходится заниматься решение вопросов "вручную", сказал министр.

Глава отечественного дипломатического ведомства пояснил, что списки выезжающих россиян формируются Минкомсвязи.  Согласно решению главы правительства РФ, в экстренных случаях они могут дополняться - в них добавят пассажиров, действительно испытывающих "неотложную потребность" в возвращении в РФ.

Выплаты материальной помощи на текущий момент уже оформлены около 8 тыс. россиянам, еще примерно 27 тыс. зарегистрировались, чтобы претендовать на эти ежедневные перечисления.

Лавров добавил, что дипломатам к настоящему времени уже удалось стабилизировать обстановку в странах, откуда было труднее всего вывезти российских граждан. В частности, были организованы рейсы из Египта, Катара, Марокко, Филиппин и Южной Кореи.

Довольно большое количество граждан РФ пока еще находятся на территории Индии и Индонезии, в Таиланде и Турции. Кроме того, требуют срочного решения сложные случаи в таких "отдаленных уголках мира", как Гватемала, Сейшельские острова, Фиджи и некоторые страны Африки, отметил Лавров.

Министр также прокомментировал ситуацию с российскими школьниками, застрявшими в США. Лавров призвал родителей в будущем воздерживаться от того, чтобы их дети становились участниками обучающих программ, не защищенных международно-правовыми договоренностями.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 167

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