Новости шоу-бизнеса

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В России за сутки впервые выявили более 3 тыс. случаев коронавируса


15.4.2020 11:47
В России за сутки впервые выявили более 3 тыс. случаев коронавирусаФото: vk.com

За минувшие сутки в России был подтвержден диагноз еще у 3 388 человек. Случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в 65 регионах страны, информирует оперативный штаб по предупреждению распространения заболевания.

На сегодняшний день общее число заболевших в РФ достигло 24 490 человек.

Наибольшее количество зараженных коронавирусной инфекцией по прежнему фиксируется в Москве - за последний день там было зарегистрировано 1774 новых случаев. На текущий момент в столице диагноз подтвержден уже у 14 776 человек.

На территории Подмосковья за истекшие сутки выявили 272 зараженных, 137 - в Мурманской области, 130 и 108 - в Петербурге и Ленинградской области соответственно. В Коми было зафиксировано 97 случаев заражения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 210

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