Новости шоу-бизнеса

|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В России за сутки впервые выявили более 3 тыс. случаев коронавируса
15.4.2020 11:47
Фото: vk.com
За минувшие сутки в России был подтвержден диагноз еще у 3 388 человек. Случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в 65 регионах страны, информирует оперативный штаб по предупреждению распространения заболевания.
На сегодняшний день общее число заболевших в РФ достигло 24 490 человек.
Наибольшее количество зараженных коронавирусной инфекцией по прежнему фиксируется в Москве - за последний день там было зарегистрировано 1774 новых случаев. На текущий момент в столице диагноз подтвержден уже у 14 776 человек.
На территории Подмосковья за истекшие сутки выявили 272 зараженных, 137 - в Мурманской области, 130 и 108 - в Петербурге и Ленинградской области соответственно. В Коми было зафиксировано 97 случаев заражения.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|