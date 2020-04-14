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На севере Гаити сгорела церковь из всемирного наследия ЮНЕСКО
14.4.2020 14:23
Фото: 3news.ru
Королевская церковь, входившая в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО, уничтожена в результате пожара на севере Гаити.
ЧП случилось в ночь на понедельник, передают зарубежные СМИ.
В результате пожара огнем был полностью уничтожен купол церкви, диаметр которого составлял порядка тридцати метров. Причины случившегося предстоит выяснить правоохранительным органам. Как заявил руководитель Института по охране национального достояния Патрик Дюранди, в Мило, где находится церковь, в течение выходных не было электричества. Поэтому версия о коротком замыкании не рассматривается.
Церковь, расположенная в Мило, неподалеку от города Кап-Аитьен, была возведена в начале XIX века по приказу Анри Кристофа, который сам себя нарек королем Гаити Анри I. Здание построили около входа в крепость Лаферьер, также появившуюся по распоряжению самопровозглашенного правителя.
В 1982 году собор, крепость и некоторые другие объекты, формирующие в совокупности Национальный парк, по решению ЮНЕСКО получили статус достояния человечества.
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