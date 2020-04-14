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В Хибинах спасли собаку, которая побоялась спускаться с горы вместе с хозяином-сноубордистом


14.4.2020 11:01
КукисвумчоррФото: photocentra.ru
Кукисвумчорр

В Хибинах (Мурманская область) успешно осуществили спасательную операцию, в ходе которой с горы Кукисвумчорр эвакуировали собаку. Напуганное животное не могло самостоятельно спуститься вниз и замерзало на высоте.

По данным Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда, пес оказался на горе, забравшись туда вместе с хозяином-сноубордист. Мужчина спустился один, так как напуганное животное отказалось идти вниз.

Позже житель одного из домов по улице Комсомольской в Кировске, проходящей у подножия горы, заметил на ее склоне несчастное животное. Разглядев замерзающую на горе собаку в бинокль, он распространил информацию о случившемся через соцальные сети.

В результате на гору выдвинулась группа из двух спасателей и одного альпиниста, которым удалось успешно эвакуировать пса. К тому времени собака была еще более напугана.

Ветеринары уже осмотрели спасенное животное и пришли к выводу, что здоровью собаки ничего не угрожает, несмотря не переохлаждение и пережитый на горе стресс.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 112

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