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В Хибинах спасли собаку, которая побоялась спускаться с горы вместе с хозяином-сноубордистом
14.4.2020 11:01
Фото: photocentra.ru
Кукисвумчорр
В Хибинах (Мурманская область) успешно осуществили спасательную операцию, в ходе которой с горы Кукисвумчорр эвакуировали собаку. Напуганное животное не могло самостоятельно спуститься вниз и замерзало на высоте.
По данным Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда, пес оказался на горе, забравшись туда вместе с хозяином-сноубордист. Мужчина спустился один, так как напуганное животное отказалось идти вниз.
Позже житель одного из домов по улице Комсомольской в Кировске, проходящей у подножия горы, заметил на ее склоне несчастное животное. Разглядев замерзающую на горе собаку в бинокль, он распространил информацию о случившемся через соцальные сети.
В результате на гору выдвинулась группа из двух спасателей и одного альпиниста, которым удалось успешно эвакуировать пса. К тому времени собака была еще более напугана.
Ветеринары уже осмотрели спасенное животное и пришли к выводу, что здоровью собаки ничего не угрожает, несмотря не переохлаждение и пережитый на горе стресс.
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