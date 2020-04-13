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МЧС и Росгвардия смогут составлять протоколы за ненадлежащее поведение при ЧС
13.4.2020 20:23
Фото: energo-save.ru
Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым протоколы об административном правонарушении за несоблюдение правил поведения при чрезвычайных ситуациях теперь имеют представители МЧС, Росгвардии, Росжелдорнадзора и некоторых других структур.
С документом уже можно ознакомиться на официальном сайте нормативно-правовых актов.
Согласно ст. 28.3 КоАП РФ утвержден прилагаемый к документу перечень должностных лиц структур управления и сил Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, включая органы исполнительной власти российских субъектов, которые могут оформлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.61 КоАП.
В распоряжении указано, что таким правом сейчас обладают полицейские и росгвардейцы, сотрудники МЧС РФ, должностные лица органов ведомственной охраны, подведомственной Росжелнадзору, а также руководители комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС "Росатома" и глава структурного подразделения по космической деятельности "Роскосмоса".
В конце марта был принят закон об экстренных полномочиях правительства РФ. Государственная дума сразу в трех чтениях приняла комплексный законопроект, согласно которому кабмин получает дополнительные полномочия в связи с продолжающейся пандемией коронавируса. Документ был создан в целях эффективного урегулирования ситуаций, которые могут возникнуть с учетом необходимости "экстренного реагирования на вызовы", обусловленные распространением заболевания.
Правительство России с того момента было наделено дополнительными полномочиями, включая введение режимов ЧC и повышенной готовности по всей стране либо отдельных ее частях в связи с распространением COVID-19. В пояснительной записке указывалось, что правительство сможет осуществлять полномочия координационного органа единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС в случае такой необходимости. Кроме того, было предложено скорректировать перечень причин возникновения ЧС, добавив в него распространение заболевания, которое представляет угрозу для окружающих.
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