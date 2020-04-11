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В Петербурге госпитализирована Татьяна Буланова


11.4.2020 23:21
В Петербурге госпитализирована Татьяна БулановаФото: smi2.net

В одну из больниц Санкт-Петербурга экстренно доставлена известная российская певица Татьяна Буланова.

Как передает сегодня РЕН-ТВ, Заслуженной артистке РФ стало плохо, по предварительным данным, из-за проблем с сердцем.

Официального подтверждения этих сведений пока нет. В ряде источников появились сообщения о том, что у певицы мог произойти инсульт. Отмечается, что врачи собираются провести полное обследование в условиях стационара, чтобы поставить точный диагноз и оказать Татьяне Булановой необходимую помощь.

Ранее в больницу попала народная артистка РСФСР, Надежда Бабкина, возглавляющая театр "Русская песня". Певицу госпитализировали с пневмонией, вскоре после чего врачи приняли решение ввести пациентку в состояние медикаментозной комы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 274

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