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В Петербурге госпитализирована Татьяна Буланова
11.4.2020 23:21
Фото: smi2.net
В одну из больниц Санкт-Петербурга экстренно доставлена известная российская певица Татьяна Буланова.
Как передает сегодня РЕН-ТВ, Заслуженной артистке РФ стало плохо, по предварительным данным, из-за проблем с сердцем.
Официального подтверждения этих сведений пока нет. В ряде источников появились сообщения о том, что у певицы мог произойти инсульт. Отмечается, что врачи собираются провести полное обследование в условиях стационара, чтобы поставить точный диагноз и оказать Татьяне Булановой необходимую помощь.
Ранее в больницу попала народная артистка РСФСР, Надежда Бабкина, возглавляющая театр "Русская песня". Певицу госпитализировали с пневмонией, вскоре после чего врачи приняли решение ввести пациентку в состояние медикаментозной комы.
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