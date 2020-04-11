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Директор Третьяковки проведет онлайн-экскурсию по музею вместе с Сергеем Шнуровым
11.4.2020 02:10
Фото: newstes.ru
Третьяковская галерея готовит к запуску онлайн-проект, в рамках которого гендиректор музея Зельфира Трегулова расскажет зрителям о произведениях известных живописцев вместе с музыкантом Сергеем Шнуровым. Позже часовой фильм "Третьяковка со Шнуром" станет основой для создания коллекции роликов о произведениях искусства, передает пресс-служба галереи.
В ходе онлайн-прогулки ценители искусства получат возможность больше узнать о творчестве Николая Ге, Ильи Репина, Михаила Врубеля, Ивана Айвазовского, Василия Сурикова, Алексея Саврасова, Валентина Серова, Ивана Крамского, Василия Верещагина, Ореста Кипренского и других отечественных живописцев. В программу войдут, в частности, знаменитые полотна Репина "Не ждали", "Демон (сидящий)" Врубеля, "Явление Христа народу (Явление Мессии)" Иванова.
Предполагается, что экскурсия будет бесплатно доступна пользователям сервиса Okko уже 12 апреля. Позже на основе полной часовой версии создадут мини-фильмов, каждый из которых будет посвящен картинам из коллекции Третьяковской галереи.
Ранее мэр Железноводска Евгений Моисеев отреагировал на просьбу художника Сергея Пронина, который хотел остаться на самоизоляцию в Пушкинской галерее, закрытой из-за пандемии для посетителей. Как сообщает пресс-служба местной администрации, Пронин намеревался работать и одновременно присматривать за порядком в музее. На протяжении последних нескольких месяцев он регулярно приходил в Пушкинскую галерею, вдохновлялся и создавал собственные картины.
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