Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые: обезьяны могли переплывать Атлантику на плотах из травы

10.4.2020 23:16

Фото: vokrugsveta.ru



Коллектив исследователей из Аргентины и Соединенных Штатов пришел к выводу о том, что обезьяны были способны переплывать Атлантику.



Об этом свидетельствуют результаты изучения зубов древних животных, которые обитали на территории современного Египта примерно 34 млн лет назад. Палеонтологи обнаружили их в Перу.



Специалисты полагают, что единственными приматами, за исключением людей, обитавшими на американском континенте, являлись широконосые обезьяны. Каким-то образом они смогли перебраться в Южную Америку из Африки около 30 млн лет назад. Исследователи выдвигают предположение о том, что обезьянам удалось переплыть Атлантику на бревнах или даже травяных плотах.



В отчете о новом исследовании, который ученые опубликовали в журнале Science, говорится о выявлении второй линии африканских приматов. На это указывают обломки зубов мелких приматов, похожих на мартышек, которые были найдены в 2015 году палеонтологами в районе Укаяли. Животные, перебравшиеся из Африки в Южную Америку, получили им в честь этой местности - Ucayalipithecus perdita.



Ученые выявили сходство окаменелых зубов с зубами обезьян семейства Parapithecidae, которые встречались на территории современного Египта и вымерли около 32 млн лет назад. Палеонтологи вновь отправились в экспедицию в Укаяли, отыскав еще два зуба обезьян того же вида. В результате ученые смогли подтвердить свои догадки.



Автор: Злата Богатова

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