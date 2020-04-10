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Ученые: обезьяны могли переплывать Атлантику на плотах из травы
10.4.2020 23:16
Фото: vokrugsveta.ru
Коллектив исследователей из Аргентины и Соединенных Штатов пришел к выводу о том, что обезьяны были способны переплывать Атлантику.
Об этом свидетельствуют результаты изучения зубов древних животных, которые обитали на территории современного Египта примерно 34 млн лет назад. Палеонтологи обнаружили их в Перу.
Специалисты полагают, что единственными приматами, за исключением людей, обитавшими на американском континенте, являлись широконосые обезьяны. Каким-то образом они смогли перебраться в Южную Америку из Африки около 30 млн лет назад. Исследователи выдвигают предположение о том, что обезьянам удалось переплыть Атлантику на бревнах или даже травяных плотах.
В отчете о новом исследовании, который ученые опубликовали в журнале Science, говорится о выявлении второй линии африканских приматов. На это указывают обломки зубов мелких приматов, похожих на мартышек, которые были найдены в 2015 году палеонтологами в районе Укаяли. Животные, перебравшиеся из Африки в Южную Америку, получили им в честь этой местности - Ucayalipithecus perdita.
Ученые выявили сходство окаменелых зубов с зубами обезьян семейства Parapithecidae, которые встречались на территории современного Египта и вымерли около 32 млн лет назад. Палеонтологи вновь отправились в экспедицию в Укаяли, отыскав еще два зуба обезьян того же вида. В результате ученые смогли подтвердить свои догадки.
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