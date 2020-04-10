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В Италии продлевают карантин по коронавирусу
10.4.2020 22:24
Фото: pointville.ag
Власти Италии приняли решение продлить карантина по коронавирусу до 3 мая.
Соответствующее заявление сделал сегодня, 10 апреля, премьер-министр страны Джузеппе Конти.
По словам Джузеппе Конти, режим общенационального карантина продлевается на территории Италии вплоть до 3 мая. Такое решение было принято правительством страны.
Ранее были подписаны указы, согласно которым карантинный режим вводился в действие на период до 13 апреля. Власти страны с учетом эпидемиологической обстановки постановили продлить ограничения еще на три недели.
Не так давно в СМИ появились сообщения о том, что в Риме одновременно рассматривают возможность некоторого смягчения ограничительных мер. В частности, могут разрешить деятельность предприятий, где будут строго соблюдаться утвержденные нормы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Напомним, на прошлой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что пока не видит оснований для отмены ограничений из-за COVID-2019.
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