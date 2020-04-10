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Путин провел телефонный разговор с Трампом
10.4.2020 19:27
Фото: aif.ru
Главы РФ и США обсуждали сделку по ОПЕК+ и меры, которые сейчас предпринимаются для борьбы с распространением коронавируса, информирует пресс-служба Кремля.
Разговор Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа проводился по инициативе Вашингтона.
Президенты Российской Федерации Владимир Путин и Соединенных Штатов Дональд Трамп провели телефонную беседу, главными темами которой стали ситуация на глобальном нефтяном рынке и борьба с продолжающейся пандемией коронавируса. Политики обменялись мнениями о том, как сейчас складывается обстановка на мировом нефтяном рынке, включая договоренности об уменьшении уровня нефтедобычи в целях стабилизации мировых цен, которые сейчас прорабатываются в рамках ОПЕК+.
Американский лидер также рассказал российскому президенту о том, что уже провел переговоры с главами ряда нефтедобывающих стран. Собеседники успели также коснуться перспектив наиболее важных аспектов двусторонних отношений, среди которых - сотрудничество в сфере освоения космоса. Руководители России и Соединенных Штатов договорились продолжать двусторонние обсуждения по этим вопросам.
Утром пятницы состоялась трехсторонняя телефонная конференция, в которой принимали участие лидеры РФ и США, а также король Саудовской Аравии.
Ранее российский и американский президенты созванивались в конце марта для обсуждения борьбы с коронавирусом и вопросов, связанных с нефтью.
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