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Екатеринбуржца объявили в розыск по делу о нападении на РЦНК в Киеве в 2018 году
10.4.2020 17:12
Фото: livejournal.com
Следственный комитет России (СКР) объявил в розыск жителя уральской столицы Юрия Зотова, который ранее был заочно обвинен в причастности к нападению на Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Киеве. Инцидент произошел в 2018 году.
Как сообщила журналистам официальный представитель СКР Светлана Петренко, уголовное дело было возбуждено Главным следственным управлением ведомства. В рамках продолжающегося расследования к уголовной ответственности привлечен житель Екатеринбурга Юрий Изотов.
По словам Петренко, Изотова заочно обвиняют в нападении на учреждение, которое находится под международной защитой.
К настоящему времени установлено, что 18 февраля 2018 года Юрий Изотов и россиянин Михаил Агафонов, а также иные лица участвовали в акции в Киеве. В качестве инициатора очередного антироссийского выпада тогда выступал главарь запрещенной в РФ "Организации украинских националистов" Николай Коханивский.
По материалам уголовного дела, злоумышленники нарушили нормальный режим деятельности учреждения, забросав здание и прилегающую территорию камнями и другими предметами. В результате ЧП были разбиты окна, причинен крупный материальный ущерб.
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