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В Мексике назвали возможный для них объем снижения нефтедобычи


06:01
Росио НахлеФото: eadaily.com
Росио Нахле

Власти Мексики выразили готовность понизить уровень ежедневной нефтедобычи на 100 тыс. баррелей.

С таким заявлением выступила министр энергетики страны Росио Нахле, передает агентство "Интерфакс".

Руководитель энергетического ведомства пояснила, что в течение следующих двух месяцев Мексика готова уменьшить объем нефтедобычи с 1 млн 781 тыс. б/с, заявленных в марте, до 1 млн 681 тыс. б/с. Росио Нахле сообщила об этом в своем твиттере.

Мексиканский министр отметил, что государства ОПЕК+ по результатам переговоров выпустили заявление. В документе страны подтвердили намерение уменьшить ежесуточный объем добычи нефти на период мая и июня. В дальнейшем, вплоть до конца текущего года предусматривается корректировка нефтедобычи ОПЕК+.

Все эти договоренности будут действительны лишь с учетом согласия Мексики. Глава министерства энергетики, отказавшись от такого уровня сокращения, даже покинула заседание, которое продолжалось одиннадцать часов.

Ранее в Минэнерго РФ назвали условие для участия в сделке ОПЕК+.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 157

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