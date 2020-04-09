|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Мексике назвали возможный для них объем снижения нефтедобычи
06:01
Фото: eadaily.com
Росио Нахле
Власти Мексики выразили готовность понизить уровень ежедневной нефтедобычи на 100 тыс. баррелей.
С таким заявлением выступила министр энергетики страны Росио Нахле, передает агентство "Интерфакс".
Руководитель энергетического ведомства пояснила, что в течение следующих двух месяцев Мексика готова уменьшить объем нефтедобычи с 1 млн 781 тыс. б/с, заявленных в марте, до 1 млн 681 тыс. б/с. Росио Нахле сообщила об этом в своем твиттере.
Мексиканский министр отметил, что государства ОПЕК+ по результатам переговоров выпустили заявление. В документе страны подтвердили намерение уменьшить ежесуточный объем добычи нефти на период мая и июня. В дальнейшем, вплоть до конца текущего года предусматривается корректировка нефтедобычи ОПЕК+.
Все эти договоренности будут действительны лишь с учетом согласия Мексики. Глава министерства энергетики, отказавшись от такого уровня сокращения, даже покинула заседание, которое продолжалось одиннадцать часов.
Ранее в Минэнерго РФ назвали условие для участия в сделке ОПЕК+.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|