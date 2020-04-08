Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Минэнерго назвали условие для участия в сделке ОПЕК+

07:13

Фото: smi2.net



Российская сторона готова участвовать в сделке по уменьшению объемов добычи нефти в рамках своей доли от общего уровня стран, которые участвуют в соглашении, сообщил агентству "Интерфакс" официальный представитель Минэнерго РФ. При этом не уточнялись вероятные объемы сокращения.



Вместе с тем, как сообщает РБК со ссылкой на источники в отечественном ведомстве, в Москве рассчитывают, что к сделке по сокращению объемов добычи смогут присоединиться государства, которые в совокупности сейчас добывают 70 млн б/с. Предполагается, что помимо ОПЕК и РФ, понижать производство станут Соединенные Штаты и Канада, Бразилия, Мексика, Норвегия и ряд других стран.



В России готовы сократить объемы производство пропорционально своей доле в общей добыче. Как пояснил источник газеты, речь идет о том, чтобы учитывалось совместное снижение на 10 млн баррелей ежесуточно.



В публикации уточняется, что РФ в результате может уменьшить нефтедобычу примерно на 14% от уровня первого квартала. На тот момент страной добывалось 11,3 млн б/с, то есть, изменения предусматривают 1,6 млн б/с.



Сегодня, 9 апреля, состоится встреча участников ОПЕК+ и других государств, ведущих добычу нефти. В формате видеоконференции они попытаются прийти к соглашению о совместном уменьшении объемов нефтедобычи.



Автор: Злата Богатова

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