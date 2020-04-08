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Песков начал ходить с блокатором вирусов
8.4.2020 22:00
Фото: russophile.org
На одежде пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова был замечен блокатор вирусов, передают российские СМИ.
Официальный представитель Кремля пришел с ним на совещание главы государства Владимира Путина с региональными властями.
Как заявил Дмитрий Песков журналистам, он самостоятельно приобрел в аптеке такое устройство.
Подобные блокаторы визуально напоминают небольших размеров бейджи. Согласно инструкции, они действуют по принципу выделения диоксида хлора, который способен обеззараживать воздух.
Вспышка заболевания, которое вызывает нового типа коронавирус, в конце 2019 года началась в Центральном Китае. Позже оно начало стремительно распространяться по всему миру, после чего Всемирная организация здравоохранения официально объявила о пандемии.
Накануне количество зараженных коронавирусом в мире превысило 1,4 млн человек, из них скончались более 80 тыс. Свыше 300 тыс. пациентов признаны выздоровевшими.
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