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В зоне отчуждения ЧАЭС остались отдельные очаги пожара
8.4.2020 19:44
Фото: vk.com
В Денисовецком лесничестве сохраняются отдельные очаги пожара, информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
Пожарные продолжают работу в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
По данным ведомства, на территории Котовского лесничества к настоящему времени очагов открытого огня уже нет, местами наблюдается лишь тление. Однако в Денисовецком лесничестве сохраняются несколько отдельных очагов, где продолжается горение травы и кустарника.
Уточняется, что горение травяного настила и лесной подстилки зафиксировано сегодня неподалеку от населенного пункта Грезля, входящего в зону отчуждения и обязательного отселения.
В мероприятиях по ликвидации огня за последние дни в общей сложности было задействовано свыше 250 человека, привлечено около 70 единиц спецтехники.
По официальной версии, причиной возгорания мог стать поджог. Правоохранители уже установили личность предполагаемого виновника пожара в зоне отчуждения ЧАЭС - им оказался 27-летний мужчина из села Раговка.
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