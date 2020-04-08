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30 орловских рысаков отправили в КНДР из Приморья
8.4.2020 13:03
Фото: vk.com
Заказчики отобрали пятнадцать кобыл, четырнадцать жеребцов и одного мерина, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Россельхознадзор.
Как стало известно, вывоз орловских рысаков из Приморья в КНДР проходил под контролем инспекторов Хасанского управления ведомства.
По данным ведомства, заказчики из КНДР отбирали животных на разных конезаводах РФ. В общей сложности, они закупили пятнадцать кобыл, четырнадцать жеребцов и одного мерина. Первоначально лошади находились на карантине в Суздале, откуда в автовозах их доставили на железнодорожный пункт пропуска "Хасан" в Приморье.
К настоящему времени все животные вывезены в Северную Корею. По результатам проверки, все лошади, отправленные в Северную Корею, в удовлетворительном состоянии и имеют микрочипы. Это полностью исключает возможность подмены лошади, одновременно подтверждая чистоту ее происхождения, отметили представители Россельхознадзора.
Ранее в СМИ появились публикации о том, что Пхеньян осенью прошлого года приобрел в РФ двенадцать скаковых лошадей. Сумма сделки составила более 75 тыс. долларов. По данным Fox News, за последние десять лет в КНДР вывезли по меньшей мере 138 животных общей стоимостью более 580 тыс. долларов.
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