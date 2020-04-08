Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter 30 орловских рысаков отправили в КНДР из Приморья

8.4.2020 13:03

Фото: vk.com



Заказчики отобрали пятнадцать кобыл, четырнадцать жеребцов и одного мерина, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Россельхознадзор.



Как стало известно, вывоз орловских рысаков из Приморья в КНДР проходил под контролем инспекторов Хасанского управления ведомства.



По данным ведомства, заказчики из КНДР отбирали животных на разных конезаводах РФ. В общей сложности, они закупили пятнадцать кобыл, четырнадцать жеребцов и одного мерина. Первоначально лошади находились на карантине в Суздале, откуда в автовозах их доставили на железнодорожный пункт пропуска "Хасан" в Приморье.



К настоящему времени все животные вывезены в Северную Корею. По результатам проверки, все лошади, отправленные в Северную Корею, в удовлетворительном состоянии и имеют микрочипы. Это полностью исключает возможность подмены лошади, одновременно подтверждая чистоту ее происхождения, отметили представители Россельхознадзора.



Ранее в СМИ появились публикации о том, что Пхеньян осенью прошлого года приобрел в РФ двенадцать скаковых лошадей. Сумма сделки составила более 75 тыс. долларов. По данным Fox News, за последние десять лет в КНДР вывезли по меньшей мере 138 животных общей стоимостью более 580 тыс. долларов.



Автор: Злата Богатова

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