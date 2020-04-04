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СМИ: Бабкина попала в больницу с пневмонией
00:05
Фото: 24smi.org
Известная российская певица Надежда Бабкина была госпитализирована в больницу с подозрением на пневмонию, передают СМИ.
В ряде источников также появились сведения о том, что у артистки подтвердили коронавирус.
Как сообщает портал "Вести", самочувствие Надежды Бабкиной несколько ухудшилось еще несколько дней назад. В результате певица была вынуждена обратиться за помощью к специалистам.
Официальных комментариев от самой Бабкиной или ее близких пока нет. На днях в Instagram певицы появилась публикация, где певица делится с подписчиками тем, что из-за появившегося свободного времени начала читать классическую литературу.
Накануне, 6 апреля, врачи выписали из больницы Льва Лещенко. Певец ранее проходил лечение на Коммунарке, где оказывают помощь пациентам с коронавирусом. Артист призвал россиян соблюдать карантин и выполнять рекомендации медиков.
Певец был госпитализирован в конце марта вместе с супругой, вскоре после того, как вернулся с гастролей по Северной Америке. Первый его анализ на COVID-19 был положительным, а второй и третий – отрицательными.
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