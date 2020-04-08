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Названы богатейшие люди планеты
8.4.2020 00:05
Фото: vk.com
Представлен традиционный рейтинг наиболее состоятельных людей планеты. Каждый год над его составлением работают эксперты авторитетного издания Forbes.
В третий раз подряд этот престижный перечень смог возглавить.
На сегодняшний день основатель Amazon Джефф Безос Джефф Безос является единственным бизнесменом, состояние которого превысило отметку в $100 млрд. Рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes он возглавляет уже в третий раз подряд.
На втором месте по-прежнему остается Билл Гейтс. Общий объем капиталов основателя Microsoft возрос на $1,5 млрд и сейчас оценивается в $98 млрд. Замкнул тройку лидеров президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, который владеет состоянием в размере $76 млрд.
В минувшем феврале богатейший человек мира выразил намерение сделать пожертвование в размере $10 млрд. Как написал сам Джефф Безос на своей странице в соцсети Instagram, на эти деньги будет создан "Фонд Земли", целью которого станет эффективная борьба с климатическими изменениями.
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