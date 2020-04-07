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Названа дата пика эпидемии COVID-19 в России
7.4.2020 22:06
Фото: vk.com
До пика эпидемии COVID-19 в России осталось 10-14 дней, заявила Вероника Скворцова.
Как пояснила глава ФМБА, в июне ожидается спад распространения коронавируса на территории страны.
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сделала прогноз о том, когда в России может произойти пик эпидемии коронавируса. По ее словам, ситуация с заболеваемостью COVID-19 вполне может выйти на плато через 10-14 дней при условии соблюдении мер профилактики и наращивании объемов тестирования.
Скворцова пояснила, что "рационально себя вести" должны все - от детей до людей старшего поколения. Одновременно с увеличением количества проведенных тестов это позволит добиться стабилизации обстановки.
Продержавшись на плато, есть возможности пойти в обратную сторону, подчеркнула руководитель ФМБА в эфире телевизионного канала "Россия 24". По словам Скворцовой, период, в течение которого фиксировался подъем на плато, будет определяющим для продолжительности спуска.
По мнению специалистов, на плато наша страна может находиться вплоть до первой декады или даже середины июня, добавила Скворцова.
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